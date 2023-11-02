«Диана». Трейлер на английском языке

Новости кино
Картине потребовалось 10 дней, чтобы перешагнуть знаковую отметку
Интервью
Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни
Лайфстайл
Актёр созванивается только с Артёмом Тереховым
Лайфстайл
Премьера фильма «Год рождения»
Спутник телезрителя
6 ноября, 22:30, Россия 1
Новости кино
Телеканал также покажет мелодрамы «Зеркало для оборотня», «Нам не жить друг без друга» и «Н+Н»
Новости кино
Премьера ожидается в 2024 году
Новости кино
Агентство StarDust составило срез по актуальным гонорарам в 2023 году
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