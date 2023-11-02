«Исчезновение миссис Ву». Трейлер на английском языке

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«Все должны знать, что такое труд»: Александр Горбатов об учёбе в ПТУ и пользе ремесла

Агентство StarDust составило срез по актуальным гонорарам в 2023 году

Павел Трубинер: «Для меня слова "легче" в актерской профессии не существует»

Интервью

Ксения Корнева: «Юмор или смешной, или нет, а делить его на мужской и женский я бы не стала»

Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни