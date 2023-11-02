«Карамельное Рождество». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Как инженер чёрной металлургии в актёры пошёл
Новости кино
Премьера ожидается в 2024 году
Новости кино
Агентство StarDust составило срез по актуальным гонорарам в 2023 году
Обзор сериалов
Интервью
Популярный актер – о «Банде ЗИГ ЗАГ», отрицательных ролях и правде военно-исторического кино
Интервью
Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни
Новости кино
Продолжение популярной истории выйдет на ТНТ
Новости кино
Режиссером вновь выступит Дэвид Роберт Митчелл, а Майка Монро вернется к главной роли
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