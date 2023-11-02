«Карен». Трейлер на английском языке

Обзор сериалов
Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х
Новости кино
Скотт Манн, работавший над первым фильмом, спродюсирует обе картины
Новости кино
Премьера ожидается в 2024 году
Спутник телезрителя
7 ноября, 19:00, viju TV1000
Новости кино
Продолжение популярной истории выйдет на ТНТ
Интервью
Популярный актер – о «Банде ЗИГ ЗАГ», отрицательных ролях и правде военно-исторического кино
Интервью
Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни
Спутник телезрителя
8 ноября, 16:00, СТС
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