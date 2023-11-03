«Обитель зла: Вендетта». Трейлер на английском языке

Новости кино
Скотт Манн, работавший над первым фильмом, спродюсирует обе картины
Спутник телезрителя
8 ноября, 16:00, СТС
Интервью
Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни
Интервью
Популярный актер – о «Банде ЗИГ ЗАГ», отрицательных ролях и правде военно-исторического кино
Новости кино
Режиссером вновь выступит Дэвид Роберт Митчелл, а Майка Монро вернется к главной роли
Новости кино
Премьера ожидается в 2024 году
Новости кино
Агентство StarDust составило срез по актуальным гонорарам в 2023 году
Спутник телезрителя
6 ноября, 22:30, Россия 1
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