«Волшебное приключение Да Винчи»

Интервью
Популярный актер – о «Банде ЗИГ ЗАГ», отрицательных ролях и правде военно-исторического кино
Обзор сериалов
Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х
Спутник телезрителя
7 ноября, 19:00, viju TV1000
Новости кино
Режиссером вновь выступит Дэвид Роберт Митчелл, а Майка Монро вернется к главной роли
Спутник телезрителя
6 ноября, 22:30, Россия 1
Новости кино
Премьера ожидается в 2024 году
Лайфстайл
Премьера мультфильма «Крылатая история»
Лайфстайл
Премьера фильма «Год рождения»
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