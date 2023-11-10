«Крик. Ночь перед Рождеством». Трейлер на английском языке

трейлер

Уинни спасла всю округу от убийца-психопата, но после этого ее жизнь изменилась к худшему. И на это Рождество Уинни оказывается в параллельной реальности, в которой убийца на свободе и продолжает сеять хаос

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