«13 убийц»

что почитать?

Режиссер и продюсер – о триллере «Человек ниоткуда», отсылках к Финчеру и Хуциеву и ренессансе сказок на больших и малых экранах

Ренат Давлетьяров: «Я очень люблю киноцитаты и метафоры, которые есть почти во всех моих фильмах, но не все их считывают»

Интервью

Ксения Корнева: «Юмор или смешной, или нет, а делить его на мужской и женский я бы не стала»

Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни