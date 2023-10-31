«Monsta X: Мечтать». Трейлер с английскими субтитрами

Интервью
Режиссер и продюсер – о триллере «Человек ниоткуда», отсылках к Финчеру и Хуциеву и ренессансе сказок на больших и малых экранах
Новости кино
Продолжение ретро-детектива покажет Первый канал
Новости кино
Картине потребовалось 10 дней, чтобы перешагнуть знаковую отметку
Интервью
Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни
Обзор сериалов
Лайфстайл
Актриса отменила свадьбу
Новости кино
Новая версия популярного американского шоу выйдет на стриминговом сервисе Hulu
Лайфстайл
Слухи о беременности артистки появились в конце октября
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