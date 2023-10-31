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«Алые сердца Корё». Трейлер на корейском языке

трейлер

31 октября 2023
Во время солнечного затмения девушка из XXI века Го Ха Чжин попадает в прошлое, во времена династии Корё


видео добавил посетитель You
персоны
Ли Джи ЫнНам Джу ХёкКан Ха Ныль
фильмы
Алые сердца Корё

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