«Версаче». Трейлер с русскими субтитрами

Интервью
Актриса и участница шоу «Уральские пельмени» – о первом командном сериале «Мама будет против», опыте КВН на съемочной площадке и разнообразии героинь, которых можно подсмотреть в жизни
Спутник телезрителя
6 ноября, 22:30, Россия 1
Обзор сериалов
Обзор сериалов
Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х
Интервью
Популярный актер – о «Банде ЗИГ ЗАГ», отрицательных ролях и правде военно-исторического кино
Спутник телезрителя
7 ноября, 19:00, viju TV1000
Лайфстайл
Премьера мультфильма «Крылатая история»
Лайфстайл
Премьера фильма «Год рождения»
обсуждение >>