«Властелины воздуха». Трейлер на английском языке

Новости кино
Постановщик был отмечен наградой за фильм «Пациент № 1»
Спутник телезрителя
13 ноября, 02:55, Кино-ТВ
Интервью
Режиссер сериалов «Бумеранг», «Все равно ты моя», «Мой ласковый враг» о новом проекте — «Выдра»
Интервью
Режиссера «Вечного сияния чистого разума» о новом фильме «Книга решений»
Новости кино
В байопике также сыграют Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Авангард Леонтьев
Новости кино
Премьера первых двух серий состоится в онлайн-кинотеатре KION 1 декабря
Обзор сериалов
Чем закончится десятилетняя история сериала?
Лайфстайл
Премьера фильма «Нина»
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