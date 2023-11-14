«Властелины воздуха». Трейлер на английском языке

анонс

16 ноября «Оммёдзи». Трейлер №2 с английскими субтитрами Мистическая история о великом экзорцисте Сэймэе Абэ и его напарнике Хиромасе Минамото

15 ноября «Властелины вселенной: Откровение». Тизер на английском языке Тила объединяет усилия с Хи-Мэном и другими Мастерами в их стремлении спасти Этернию от власти тьмы

15 ноября «Задача трёх тел». Трейлер №2 на английском языке Судьбоносное решение Китая 1960-х годов эхом отзывается в пространстве и времени для группы ученых в настоящем, заставляя их столкнуться с величайшей угрозой человечества