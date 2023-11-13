«Головоломка 2». Тизер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 10 на 11 ноября, 02:05, viju TV1000 русское
Лайфстайл
Актёры появились вместе на премьере фильма «Волшебный участок»
Новости кино
Подростковая мелодрама выйдет в онлайн-кинотеатре 23 ноября
Лайфстайл
Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Интервью
Режиссер сериалов «Бумеранг», «Все равно ты моя», «Мой ласковый враг» о новом проекте — «Выдра»
Новости кино
Зрители РЕН ТВ смогут посмотреть все 8 эпизодов в один день
Рецензии на фильмы
Александр Филиппенко в роли умирающего генсека в фильме Резо Гигинеишвили
Спутник телезрителя
12 ноября, 21:00, Рен-ТВ
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