«Доктор Хаос». Трейлер с английскими субтитрами

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«Авантюристы»: На дне

Продолжение популярной истории выйдет на ТНТ

Третий сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым получил дату премьеры

Популярный актер – о «Банде ЗИГ ЗАГ», отрицательных ролях и правде военно-исторического кино

Павел Трубинер: «Для меня слова "легче" в актерской профессии не существует»

Жора Крыжовников исследует жизнь молодежных группировок конца 1980-х

Новости кино

Сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» с ним же в главной роли выйдет 1 декабря

В ироничной мелодраме также сыграли Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юля Александрова и Василиса Перелыгина