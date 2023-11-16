«Схватка в пурге». Отрывок

что почитать?

«Джейн глазами Шарлотты»: Поговори со мною, мама

С 27 по 30 ноября состоится телевизионная премьера продолжения медицинской мелодрамы

Светлана Иванова проведет четвертый «Тест на беременность» на Первом канале

Полина Гухман и Кирилл Жандаров узнали об опасном онлайн-приложении в трейлере «Цифрового кода»

Новости кино

В конкурс фестиваля «Читка 2.0» вошли новая версия «Мастера и Маргариты» и сериалы по произведениям Кира Булычева и «Денискиным рассказам»

Среди других работ — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», пьесы Александра Цыпкина и романа Андрея Геласимова «Степные боги»