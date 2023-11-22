Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Стальная хватка»

трейлер

22 ноября 2023
Фильм, основанный на биографии профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи. В главной роли — Зак Эфрон


видео добавил посетитель Arny
персоны
Харрис ДикинсонШон ДуркинХолт МакКалланиСтэнли СаймонсДжереми Аллен УайтЗак Эфрон
фильмы
Стальная хватка

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

13 пришествий дьявола
триллер
Италия, США, 2023
Дворец
драма, комедия
Италия, Польша, Франция, Швейцария, 2023
Настоящий Дед Мороз
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Большое маленькое приключение
комедия, приключения
Бельгия, Испания, Франция, 2023
Обрушение
боевик, драма, комедия
Южная Корея, 2021
Бугимен. Начало легенды
комедия, приключения, семейное кино, фильм ужасов
Испания, Уругвай, 2023
Дикое сердце
детский фильм, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Германия, 2023
Китти-киллер
боевик, комедия
Таиланд, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен