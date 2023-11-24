«Недетское кино»

Спутник телезрителя
24 ноября, 23:15, ОТР
Лайфстайл
Актёр считает, что из-за Михалкова ему год не предлагали работу
Спутник телезрителя
23 ноября, 21:20, телеканал А2
Новости кино
В онлайн-кинотеатре START состоится премьера нового комедийного сериала
Новости кино
Новости кино
Среди других работ — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», пьесы Александра Цыпкина и романа Андрея Геласимова «Степные боги»
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«Советский след» в сериале Жоры Крыжовникова
Новости кино
Первыми сериал увидят подписчики Кинопоиска в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире «России»
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