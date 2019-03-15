«Три в одном-2»

ревью

Крупнейшие телехолдинги и несколько отечественных кинопродюсеров создают новую компанию по продвижению российского кино за рубежом.

Для учёта легальных просмотров в интернете введут систему, подобную ЕАИС.

Онлайн-кинотеатры отчитаются за все показы

Фестивальная колонка

Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях

Хиты прошлого года – от «Лета» до «Войны Анны», тенденции нынешнего – от «отцов и детей» до «женского взгляда»