«Остров изгоев»

Новости кино
Среди других работ — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», пьесы Александра Цыпкина и романа Андрея Геласимова «Степные боги»
Лайфстайл
Премьера сериала «Кеша должен умереть»
Спутник телезрителя
22 ноября, 20:55, viju TV1000
Лайфстайл
Актёр считает, что из-за Михалкова ему год не предлагали работу
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«Советский след» в сериале Жоры Крыжовникова
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Любимому актеру исполнилось бы 95 лет
Спутник телезрителя
17 ноября, 21:05, СТС
Новости кино
В онлайн-кинотеатре START состоится премьера нового комедийного сериала
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