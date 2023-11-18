«Культур-мультур»

Лайфстайл
Сам актёр начал зарабатывать в 9 лет
Новости кино
С 27 по 30 ноября состоится телевизионная премьера продолжения медицинской мелодрамы
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20 ноября, 14:25, телеканал А2
Лайфстайл
Премьера сериала «Кеша должен умереть»
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«Советский след» в сериале Жоры Крыжовникова
Интервью
Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни
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Любимому актеру исполнилось бы 95 лет
Лайфстайл
Актёр считает, что из-за Михалкова ему год не предлагали работу
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