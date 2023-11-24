«Спуск в бездну»

Спутник телезрителя
24 ноября, 23:15, ОТР
Интервью
Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни
Обзор сериалов
Исторический детектив про маньяка эпохи декабристов
Новости кино
Среди других работ — экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», пьесы Александра Цыпкина и романа Андрея Геласимова «Степные боги»
Новости кино
Первыми сериал увидят подписчики Кинопоиска в 2024 году, а телепремьера запланирована в эфире «России»
Главная тема
Любимому актеру исполнилось бы 95 лет
Новости кино
На ТНТ состоится премьера новой истории о знаменитой семье из Екатеринбурга
Новости кино
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