«Идеальные друзья»

что почитать?

«Камон Камон»: И не надо бла-бла-бла

Актёр считает, что из-за Михалкова ему год не предлагали работу

«Я думал, у него нет никакой власти. Я ошибся»: Семён Трескунов о Никите Михалкове

Премьера состоится на телеканале 29 и 30 ноября

Программа на год: Оксана Акиньшина, Фёдор Бондарчук и Ингрид Олеринская

«Варкрафт»: А нас рать

Интервью

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни