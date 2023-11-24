«23 августа». ТВ-ролик

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Новости кино

«Стальное сердце», «Моя собака – космонавт» и продолжение «Пальмы» получат поддержку Фонда кино

На финансирование могут рассчитывать 7 картин для детской и семейной аудитории и 3 авторских анимационных фильма