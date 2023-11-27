«Существо зашевелилось». Трейлер на английском языке

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19 фильмов и один сериал в жанре sci-fi
Новости кино
В смотре участвовали более 100 веб-проектов со всего мира
Новости кино
К ним присоединились художник кино Сергей Февралев и медиаменеджер Софья Митрофанова
Новости кино
Шпионский лайнер, божественная миссия и 1001 ночь по-японски
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И кого там только не было: и Кристины Асмус не было, и Саши Бортич не было
Новости кино
На финансирование могут рассчитывать 7 картин для детской и семейной аудитории и 3 авторских анимационных фильма
Новости кино
Обманутого мужа героини сыграет Антонио Бандерас
Спутник телезрителя
24 ноября, 23:15, ОТР
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