Новости кино
Как и без других картин Netflix.
Новости театра
Премьера спектакля «Антон купил друзей» состоится 14 апреля.
Лайфстайл
Актер о съемках в «Падении ордена», возвращении в «Звёздные войны» и о попытках оторваться от образа Люка Скайуокера
Ролики фильмов
Сирша Ронан
в экранизации одноименной пьесы Антона Павловича Чехова.
Новости кино
Ему было 93 года.
Ролики фильмов
Молодые парни хотят стать новыми королями преступного мира Неаполя.
Спутник телезрителя
19 марта, 17:10, СТС
Новости кино
Фильм будет снят по оригинальному сценарию.
Интервью
Патриарх мокапа – о том, как оживить любого персонажа, новаторстве телевидения 90-х и современной анимации
Ролики фильмов
Медиамагнат Ричард Гир
пытается спасти своего сына от саморазрушения.
Ролики фильмов
Самый сильный мутант Софи Тернер
теряет контроль над собой.
Спутник телезрителя
18 марта, 21:00, ТВ-3
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