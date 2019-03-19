«Микеланджело. Бесконечность»

Ролики фильмов
Фильм об одном из крупнейших мастеров эпохи Возрождения - Микеланджело Буонарроти.
Новости кино
Смотр пройдет с 18 по 25 апреля.
Рецензии на фильмы
Ирландский хоррор про страх почвы и сомнения в собственном ребёнке
Ролики фильмов
Фильм Булата Юсупова
о Башкортостане - первой республике, вошедшей в состав новой России.
Новости кино
Стартовали съемки нового сериала для канала НТВ.
Новости кино
Как и без других картин Netflix.
Новости театра
Премьера спектакля «Антон купил друзей» состоится 14 апреля.
Лайфстайл
Актер о съемках в «Падении ордена», возвращении в «Звёздные войны» и о попытках оторваться от образа Люка Скайуокера
Ролики фильмов
Сирша Ронан
в экранизации одноименной пьесы Антона Павловича Чехова.
Ролики фильмов
Молодые парни хотят стать новыми королями преступного мира Неаполя.
Спутник телезрителя
19 марта, 17:10, СТС
Интервью
Патриарх мокапа – о том, как оживить любого персонажа, новаторстве телевидения 90-х и современной анимации
обсуждение >>