«Быстрый Чарли». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 26 на 27 ноября, 00:00, ТНТ4
Новости кино
Обманутого мужа героини сыграет Антонио Бандерас
Лайфстайл
Премьера мультфильма «Кентервильское привидение»
Лайфстайл
Актрису подозревают в пластических операциях
Спутник телезрителя
27 ноября, 10:55, телеканал «Дом кино»
Фестивальная колонка
А также новая версия «Вам и не снилось...» с Толстогановой и фильмы с Ромой Зверем и Елизаветой Боярской
Интервью
Актриса – о сериале «Мафия – дело семейное» и маме, которая всегда находит нужные слова для поддержки
Новости кино
Шпионский лайнер, божественная миссия и 1001 ночь по-японски
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