«Аладдин». Трейлер №3

ревью

Фестивальная колонка Безграничные возможности: «У нас выросло целое поколение, которое не могло увидеть российское кино» Организаторы «Кинотавра» рассказывают о том, как адаптировать и показывать фильмы для людей с проблемами зрения и слуха

Лайфстайл В России составили рейтинг котов-актёров В списке почему-то нет ни одного нашего соотечественника

Лайфстайл «Как в параллельной реальности»: Марина Зудина о годовщине смерти мужа Актриса поделилась своими переживаниями

Рецензии на фильмы «Покидая Неверленд»: Кумир поверженный — всё бог Документальный фильм про двух мужчин, которые рассказывают, что их в детстве растлил Майкл Джексон

Новости кино Netflix адаптирует Dragon's Dogma для телезрителей По японской игре сделают аниме-сериал.

Новости кино Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России С 4 апреля стартует проект «Nick Jr. в кино».