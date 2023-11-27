«Большое маленькое приключение». Отрывок

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Актриса – о сериале «Мафия – дело семейное» и маме, которая всегда находит нужные слова для поддержки

«Чёрт возьми, я просто старею!»: София Вергара ответила на критику своей внешности

Я знаю, как ты провел этим летом: «Иррациональный человек» Вуди Аллена

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Александр Петров и его жена Виктория сыграли роскошную свадьбу

И кого там только не было: и Кристины Асмус не было, и Саши Бортич не было