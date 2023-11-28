Новости кино
В Москве подошли к концу съемки продолжения популярной серии Владимира Котта
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27 ноября, 10:55, телеканал «Дом кино»
Новости кино
Детективный триллер Максима Кузнецова
кинокомпания «Пионер» выпустит в широкий прокат 1 февраля
Лайфстайл
43-летняя актриса дала большое интервью журналу «Madame Figaro»
Новости кино
В списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году в целях финансового обеспечения расходов, вошло 249 национальных фильмов
Новости кино
Рецензии на фильмы
Познавательный и добрый мультфильм о великом философе, художнике и ученом
Интервью
Исполнитель роли Марата про сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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