«Постучись в мою дверь»

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Главная тема Не идет из головы: хорроры о проклятых мелодиях и сводящих с ума звуках Путь в пасть безумия лежит через уши

Новости кино Не стало российского киноведа и кинокритика Андрея Шемякина Ему было 68 лет

Рецензии на фильмы «Волшебное приключение Да Винчи»: Сила мысли против силы оружия Познавательный и добрый мультфильм о великом философе, художнике и ученом

Новости кино Новые «Остров сокровищ» и «Чебурашка» получат поддержку Министерства культуры В списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2023 году в целях финансового обеспечения расходов, вошло 249 национальных фильмов

Спутник телезрителя «Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая В ночь с 29 на 30 ноября, 3:45, телеканал «Кино ТВ»

Спутник телезрителя «Днюха!»: Ромком от слова «ром» В ночь с 30 ноября на 1 декабря, 03:40, телеканал «Дом кино»