«Клюквенный щербет». 2 сезон

Интервью
Актриса — о роли в «Госпоже», исследовании сексуальности в кино и режиссерских амбициях
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Главная тема
Итоги питчингов Фонда кино и Министерства культуры РФ
Спутник телезрителя
2 декабря, 23:30, Первый канал
Спутник телезрителя
В ночь с 1 на 2 ноября, 04:35, Кино ТВ
Новости кино
Когда мистика смешивается с научной фантастикой и здоровой порцией абсурда
Рецензии на фильмы
Лариса Гузеева и Гарик Харламов оказываются в шкуре друг друга
Новости кино
В Москве завершились съемки восьмисерийного драмеди
обсуждение >>