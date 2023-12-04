«Мистер и миссис Икс»

Спутник телезрителя
2 декабря, 23:30, Первый канал
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Итоги питчингов Фонда кино и Министерства культуры РФ
Новости кино
Перед онлайн-премьерой в Москве прошел закрытый показ фильма
Новости театра
Предыдущий руководитель Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию
Обзор сериалов
Александра Ребенок, Юлия Снигирь и Юлия Александрова решаются на отчаянный шаг
Новости кино
Режиссером выступит постановщик фильма «Убийца "Священный паук"» Али Аббаси
Спутник телезрителя
В ночь с 4 на 5 декабря, 01:20, СТС
Спутник телезрителя
В ночь с 1 на 2 ноября, 04:35, Кино ТВ
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