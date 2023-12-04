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«Мистер и миссис Икс»

трейлер

4 декабря 2023
Южнокорейская комедия с Ли Хани в главной роли

«Запретная страсть»
«Восстание пехотинца: Месть». Трейлер на английском языке
«Астрал. Новые души»
«Мой зять — вампир». Трейлер с английскими субтитрами
«Мальчик поглощает Вселенную». Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Мирабела

Самое интересное

персоны
О Джон СэЧхве Док МунЛи Сон ГюнЛи Хани
фильмы
Мистер и миссис Икс

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анонс

«Астрал. Новые души»
«Астрал. Новые души»
Старшеклассник Ракка обладает сверхъестественным даром видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки
Кинокарта

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Запретная страсть
драма, триллер
Франция, Норвегия, 2023
Кентервильское привидение
комедия, мистика, экранизация
Великобритания, Индия, США, 2023
Другие: Проклятие кукушки
мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Кто не спрятался
фильм ужасов
США, 2023
Лунный человек
комедия, научная фантастика, экранизация
Китай, 2022
Мальчик и птица
драма, фэнтези, экранизация
Япония, 2023
Мужчина к Новому году
комедия
Россия, 2023
Врата ада
фильм ужасов, экранизация
Ирландия, 2023
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