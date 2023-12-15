«Астрономическая заметка». Трейлер с английскими субтитрами

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Новости кино «Лихач» Никита Панфилов этой зимой столкнется с маньяком Третий сезон приключенческого детектива стартует 18 декабря

Новости кино Олег Меньшиков и Филипп Янковский начнут борьбу за золото и власть 18 января Сериал «Прелесть» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER

Интервью Ирина Безряднова: «Способность порадоваться за чужой успех – индикатор дружбы» Актриса – о своем бенефисе в третьей части «Честного развода», российских сериалах и друзьях, которые познаются в радости

Новости кино «Блеск» с Александрой Бортич выйдет 14 декабря В этот день Иви покажет все эпизоды сериала

Спутник телезрителя «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи 13 декабря, 20:00, РЕН ТВ

Интервью Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю» Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках