«Склифосовский 11». Фичуретка

Новости кино
В фильме также играют Ирина Безряднова, Вячеслав Чепурченко и Ян Цапник
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Грузинская автобиография, новый взгляд на Ромео и Джульетту и семейные драмы
Рецензии на фильмы
Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстоун в новом фильме Мартина Скорсезе
Новости кино
Премьера праздничного фильма «Не скажу» состоится на СТС
Новости театра
На этом посту он сменил Александра Калягина, который руководил СТД 27 лет
Лайфстайл
Алексей Учитель не хотел, чтобы его дочь снималась в проекте
Новости кино
Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films приступили к съемкам предыстории популярного сериала
Лайфстайл
2-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний»
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