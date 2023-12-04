«Монарх»: Наследие монстров». Трейлер №3 на английском языке

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Главная тема Авось, небось да как-нибудь: дебютные фильмы, получившие и не получившие финансирование Министерства культуры в 2023 году Грузинская автобиография, новый взгляд на Ромео и Джульетту и семейные драмы

Рецензии на фильмы «Убийцы цветочной Луны»: Странный цвет слез моего тела Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстоун в новом фильме Мартина Скорсезе

Новости кино Степан Девонин, Мария Андреева и Антон Васильев окажутся в новогодней истории Александра Цыпкина Премьера праздничного фильма «Не скажу» состоится на СТС

Новости театра Владимир Машков стал новым председателем Союза театральных деятелей На этом посту он сменил Александра Калягина, который руководил СТД 27 лет

Лайфстайл «Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана» Алексей Учитель не хотел, чтобы его дочь снималась в проекте

Новости кино Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный и Виктория Исакова возглавили приквел «13 Клинической» Онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания Team Films приступили к съемкам предыстории популярного сериала