«Самая большая луна». Трейлер №2

анонс

7 декабря

«Катя пишет...»

У Кати без конца звонит телефон, ей приходят сообщения с угрозами. Она похищает телефон у плачущей в трамвае девушки, а на утро сдаёт его и ещё несколько телефонов, оказавшихся в её квартире, в полицию