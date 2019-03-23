«Злой дух»

ревью

Популярный актёр приступил к съёмкам своего режиссёрского дебюта «Падение».

Резо Гигинеишвили про любовь с московским акцентом

Актриса может сыграть главную роль в картине «Не исчезай».

Новости кино

Энтони Маки и Яхья Абдул-Матин II записались в продолжение «Чёрного зеркала»

Премьера пятого сезона состоится на Netflix в этом году.