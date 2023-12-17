«Дораэмон: Симфония Земли Нобиты». Трейлер на японском языке

Интервью
Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни
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Не то, чтобы это было неожиданностью
Новости кино
Сериал «Прелесть» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
Новости кино
Режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев сообщили, что вносят авторские изменения в последние эпизоды
Спутник телезрителя
25 марта, 16:35, TV1000 Русское кино
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Вспоминаем (и пересматриваем) полнометражные работы мэтра, включая «Мальчика и птицу»
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Премьера финального сезона «Трудные подростки»
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Актриса случайно раскрыла пол ребёнка
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