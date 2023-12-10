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«Чарли Пуля»

трейлер

10 декабря 2023
Фильм по роману Виктора Гишлера. В главной роли — Пирс Броснан

«Великолепная пятерка»
«Контрабандистки»
«Химера»
«Рассмеши меня»
«Манюня: Новогодние приключения»

видео добавил посетитель You

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персоны
Гбенга АккинагбеМорена БаккаринПирс БроснанШэрон ГлессДжеймс КаанФиллип Нойс
фильмы
Чарли Пуля

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анонс

«Химера»
«Химера»
События происходят в Италии 1980-х годов и повествуют о молодом английском археологе Артуре, который неожиданно оказывается втянутым в черный рынок нелегальной продажи украденных древних этрусских артефактов
Кинокарта

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