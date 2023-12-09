«Предложение»

Спутник телезрителя
В ночь с 8 на 9 декабря, 00:25, Культура
Спутник телезрителя
В ночь с 7 на 8 декабря, 01:40, viju TV1000
Спутник телезрителя
9 декабря, 19:00, РЕН ТВ
Новости кино
Проект «Рождение империи» продюсирует «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова»
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Грузинская автобиография, новый взгляд на Ромео и Джульетту и семейные драмы
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Актриса считает, что социальные сети способствуют развитию комплексов
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Актриса призналась, что столкнулась с травлей из-за внешности ещё в школе
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Церемония вручения премии
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