«Полёт птицы». 2 сезон. Трейлер с английскими субтитрами

Лайфстайл
Режиссёр считает, что в неправильной интерпретации сериала виноваты родители
Новости театра
Новости кино
В этот день Иви покажет все эпизоды сериала
Интервью
Актриса – о своем бенефисе в третьей части «Честного развода», российских сериалах и друзьях, которые познаются в радости
Новости кино
Начались съемки картины, посвященной победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году
Спутник телезрителя
28 февраля, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни
Новости кино
В прокат лента выйдет в 2024 году
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