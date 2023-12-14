«Отчёт о буйстве духов». Трейлер с английскими субтитрами

Лайфстайл
Режиссёр считает, что в неправильной интерпретации сериала виноваты родители
Интервью
Актриса – о своем бенефисе в третьей части «Честного развода», российских сериалах и друзьях, которые познаются в радости
Интервью
Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни
Новости кино
Режиссером фильма выступит Илья Учитель
Спутник телезрителя
13 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Образ Пушкина воплотит Юра Борисов
Спутник телезрителя
28 февраля, 20:00, РЕН ТВ
Рецензии на фильмы
Фильм Михаила Местецкого — в онлайн-прокате
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