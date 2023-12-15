«Кэрол и конец света». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 декабря, 00:30, РЕН ТВ
Интервью
Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни
Новости кино
Спутник телезрителя
13 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актриса ни разу в жизни не курила
Лайфстайл
Премьера «Триггер. Фильм»
Интервью
Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках
Новости кино
Начались съемки картины, посвященной победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году
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