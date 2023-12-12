Лайфстайл
А так же о том, что общего между Богомоловым и Данелией
Лайфстайл
Финал сериала «Корона»
Спутник телезрителя
В ночь с 11 на 12 декабря, 01:20, СТС
История кино
Как выглядит список тысячи самых популярных советских кинолент? Почему именно эти советские фильмы стали лидерами проката?
Новости кино
В прокат лента выйдет в 2024 году
Спутник телезрителя
10 декабря, 21:00, СТС
Лайфстайл
Режиссёр считает, что в неправильной интерпретации сериала виноваты родители
Лайфстайл
Актёр прослужил в театре 10 лет
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