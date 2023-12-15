«Бриджертоны». 3 сезон. Тизер на английском языке

Обзор сериалов
Баба Яга, Змей-Горыныч и Гном-матершинник в современном мире
Лайфстайл
Актрису считали не самым лучшим вариантом
Спутник телезрителя
13 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни
Спутник телезрителя
28 февраля, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Сериал «Прелесть» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER
Интервью
Актриса – о своем бенефисе в третьей части «Честного развода», российских сериалах и друзьях, которые познаются в радости
Спутник телезрителя
В ночь с 14 на 15 декабря, 00:30, РЕН ТВ
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