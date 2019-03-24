Ролики фильмов
1986 год. Советский ученый Джаред Харрис
расследует взрыв на АЭС.
Новости кино
Студия «Ленфильм» начинает съемки комедии «Этаж».
Ролики фильмов
Октавия Спенсер
устраивает вечеринки у себя дома с единственным правилом: не заходить в её комнату.
Новости кино
Экранизацию комикса снимет режиссер «Бегущего в лабиринте».
Ролики фильмов
Ирина Таранник
влюбляется в нового пациента, который хочет отомстить за нерожденного ребенка.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актер стал ведущим премии «Амбассадор защиты жизни до рождения»
Рецензии на фильмы
Вызвавший немало споров боевик о событиях в Югославии
Новости кино
Популярный актёр приступил к съёмкам своего режиссёрского дебюта «Падение».
Рецензии на фильмы
Резо Гигинеишвили про любовь с московским акцентом
Новости кино
Актриса может сыграть главную роль в картине «Не исчезай».
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Отмечаем день рождения краснокожего супергероя
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