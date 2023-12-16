«Прелесть». Трейлер №2

Спутник телезрителя
13 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках
Интервью
Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни
Спутник телезрителя
15 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актрису считали не самым лучшим вариантом
Новости кино
Сервис также покажет третий сезон «Медиатора» и продолжение «Папиных дочек»
Интервью
Актриса – о своем бенефисе в третьей части «Честного развода», российских сериалах и друзьях, которые познаются в радости
Лайфстайл
Актриса ни разу в жизни не курила
обсуждение >>