«Прелесть». Трейлер №2

что почитать?

Спутник телезрителя «Гнев человеческий»: Богатенький Ричи 13 декабря, 20:00, РЕН ТВ

Интервью Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю» Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках

Интервью Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни

Лайфстайл «Она не была смешной»: Продюсер «Дьявол носит Prada» рассказала, что Мерил Стрип не хотели брать на главную роль Актрису считали не самым лучшим вариантом

Новости кино Сериал «Последний богатырь. Наследие» и спин-офф «Бывших»: START рассказал о новинках 2024 года Сервис также покажет третий сезон «Медиатора» и продолжение «Папиных дочек»

Интервью Ирина Безряднова: «Способность порадоваться за чужой успех – индикатор дружбы» Актриса – о своем бенефисе в третьей части «Честного развода», российских сериалах и друзьях, которые познаются в радости