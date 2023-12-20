«Каменщик»

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20 декабря

«Слово пацана. Кровь на асфальте». 8 серия. Тизер

Финал самого обсуждаемого сериала года. Зрители узнают, чем закончится история «Универсамовских», что ждет Марата, Андрея, Адидаса и медсестру Наташу