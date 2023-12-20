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«Каменщик»

трейлер

20 декабря 2023
Фильм по одноименному роману Ноа Бойда. В главной роли — Аарон Экхарт

«Элла и чёрный ягуар»
«Слово пацана. Кровь на асфальте». 8 серия. Тизер
«Бетонная утопия»
«Кибердеревня. Новый год»
«Белый список». Трейлер №2

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персоны
Нина ДобревКлифтон Коллинз-мл.Тим Блэйк НельсонОливер ТревенаРенни ХарлинАарон Экхарт
фильмы
Каменщик

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анонс

«Бетонная утопия»
«Бетонная утопия»
Сеул почти полностью разрушен мощным землетрясением, но один жилой комплекс оказывается невредимым. К спасительному островку надёжности устремляются толпы страждущих

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