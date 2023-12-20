«Каменщик»

Луми Поллак
должна спасти свой прежний дом, обитателей джунглей и своего близкого друга — черного ягуара по имени Хоуп
Финал самого обсуждаемого сериала года. Зрители узнают, чем закончится история «Универсамовских», что ждет Марата, Андрея, Адидаса и медсестру Наташу
Сеул почти полностью разрушен мощным землетрясением, но один жилой комплекс оказывается невредимым. К спасительному островку надёжности устремляются толпы страждущих
Новый год — праздник семейный, и Сергей Чихачёв
решает во что бы то ни стало добраться до родных
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