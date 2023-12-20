«Игры и люди»

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Спутник телезрителя «Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете В ночь с 19 на 20 декабря, 00:00, ТВ-3

Лайфстайл Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga Теперь его не обслуживают ни в одном бутике бренда

Новости кино Ушел из жизни актер, танцор и шоумен Дмитрий Красилов Артисту, известному по прозвищу «Пухляш», было 29 лет

Интервью Константин Обухов: «Новый «Зорро» попадает в аудиторию нашего канала» Генеральный продюсер ТВ-3 – о главной зарубежной новинке предстоящего года, лицах канала и мистике, за которую чувствует ответственность

Рецензии на спектакли О настоящей беде государства: «Борис Годунов. Сны» в Театре Наций Новый взгляд Петра Шерешевского на произведение Пушкина